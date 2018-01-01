قراصنة يخترقون هواتف رئيس البرازيل المحمولة

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قالت وزارة العدل البرازيلية في بيان لها اليوم الخميس، إن الهواتف المحمولة للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو تعرضت للاستهداف من قبل قراصنة الكومبيوتر.

وتم ابلاغ الرئيس بالحادث الذي يعتبر مسألة أمن قومي، وفقا للبيان.

وأضافت الوزارة أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم أمس الأول الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية البرازيلية "أجنسيا برازيل" في تقرير لها، أنه تم اعتقال أربعة أشخاص وإصدار سبعة أوامر تفتيش.

ويشتبه في أن المجموعة التي ينتمي إليها المعتقلون قد اخترقت ما لا يقل عن 1000 خط هاتفي، وذلك وفقاً للتقرير.