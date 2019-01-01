«بوينج» الأمريكية تبحث مع شركات يابانية إنتاج طائرات بالكهرباء

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بحث مسؤولو شركة (بوينج) الأمريكية لصناعة الطائرات مع مجموعة من الشركات اليابانية، إمكانية إنتاج طائرات تعمل بالكهرباء.

وقال كبير الفنيين بشركة (بوينج) كاميار كريمي- خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، مع 20 ممثلًا لشركات يابانية بوزارة الصناعة اليابانية في طوكيو: إن اليابان تعد أكبر مصدر للشراكة الصناعية مع شركة (بوينج) خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة (إن إتش كيه) اليابانية.

وأضاف "أن مصنعي الطائرات حول العالم يعملون حاليًا على تطوير الطائرات؛ لتعمل بالكهرباء بحلول العقد أو العقدين القادمين.

يذكر أن الطائرات التي تعمل بالكهرباء ستساهم في محاربة ظاهرة التغير المناخي، حيث أن محركاتها لا تصدر انبعاثات ضارة بالغلاف الجوي.