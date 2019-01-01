رئيس المركزي الأوروبي: التوقعات الاقتصادية تزداد سوءا

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قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي اليوم الخميس إن التوقعات الاقتصادية " تزداد سوءا".

وأوضح دراجي أن التوقعات تزداد سوءا بالنسبة لقطاع الصناعة بصورة خاصة.

كما حذر من أنه أصبح من غير المحتمل حدوث انتعاش اقتصادي خلال النصف الثاني من العام.