حالة تأهب في باريس استعدادا لمواجهة موجة حر شديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات حالة التحذير القصوى في باريس ومناطق بشمال وشمال وسط فرنسا لمواجهة موجة حر شديدة اليوم الخميس.

وأفادت هيئة الأرصاد الفرنسية، بأنه من المرجح أن يتم تجاوز أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العاصمة عام 1947، وبلغت 4ر40 درجة مئوية.

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة ما بين 42 و 43 درجة مئوية في باريس ومنطقتي لوار فالي وشامبين.

وحذرت السلطات السكان بتجنب القيام بأنشطة رياضية أو رحلات غير ضرورية مع شرب المياه بكثرة وتجنب تناول الكحوليات والاطمئنان على كبار السن والجيران.

ويشار إلى أن هذه ثاني مرة في تاريخ فرنسا يتم إصدار تحذير باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى من ثلاث مستويات للتحذير، لمواجهة موجة حر.

وكانت المرة الأولى في يونيو الماضي، عندما تم تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 46 درجة مئوية في فيرجارجي بالقرب من مدينة مونبيلييه بجنوب فرنسا.