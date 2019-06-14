 الشرطة الباكستانية تعتقل مئات الناشطين قبل تنظيم مظاهرات - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من الذي سيحسم لقب الدوري المصري؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الباكستانية تعتقل مئات الناشطين قبل تنظيم مظاهرات

إسلام آباد - د ب ا
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 11:22 ص | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 11:22 ص

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على المئات من الناشطين السياسيين، وذلك قبل مظاهرات تعتزم المعارضة تنظيمها بعد عام من إجراء الانتخابات الوطنية التي شابتها مزاعم بالتلاعب.

وفككت الشرطة مخيما للتظاهر أقامه حزب زعيم المعارضة المحتجز ورئيس الوزراء السابق نواز شريف في مدينة لاهور بشرق البلاد، وقامت باحتجاز نحو 12 ناشطا في مداهمة قبل الفجر، بحسب ما ذكره الحزب.

وكان حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني الذي يترأسه شريف يعتزم تنظيم مسيرة في معقله مدينة لاهور للاحتجاج على أسموه بالانتخابات المزورة التي أجريت في 25 يوليو العام الماضي، وأسفرت عن فوز عمران خان بمنصب رئيس الوزراء.

وقالت مريم نواز، ابنة شريف، التي كان من المقرر أن تقود المسيرة "هذا أسلوب فاشي لحكومة مرعوبة من المظاهرات".

ويتزايد الغضب في باكستان ضد خان بعد عام من توليه السلطة، حيث أخفقت الحكومة في تنفيذ تعهداتها بإنعاش الاقتصاد المتعثر وإيجاد وظائف والتحكم في معدل التضخم الآخذ في الارتفاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك