تعرض ثنائي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل وسياد كولاسينياك، إلى الاعتداء بالسلاح الأبيض في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية فإن أوزيل وكولاسينياك كانا يتجولان في لندن في سيارة النجم الألماني، وتعرضا للاعتداء، في محاولة لسرقة سيارة النجم الألماني.

وتداولت وسائل التواصل الإجتماعي فيديو، يظهر خلاله كولاسينياك وهو يحاول الدفاع عن نفسه وعن زميله في الفريق ومهاجمة حامل السلاح بعدما خرج من السيارة، في المقابل فر أوزيل هاربا إلى أحد المطاعم التركية.

وأضافت الصحيفة أنها تواصلت مع إدارة أرسنال والتي أكدت أنها تواصلت مع كلا اللاعبين وأن كلاهما على ما يرام.

وكان أرسنال قد عاد إلى بريطانيا مؤخرًا، بعد الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.