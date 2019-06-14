ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابول إلى 51 قتيلا ومصابا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات الثلاثة التي ضربت العاصمة كابول اليوم الخميس إلى عشرة قتلى و41 مصابًا.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي -وفق شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن الانفجار الأول نفذه انتحاري على دراجة نارية أمام حافلة تقل موظفين بوزارة المناجم.



كما نقلت الشبكة عن ضابط بالشرطة قوله إن الانفجار الثاني وقع بشرق العاصمة باستخدام سيارة مفخخة واستهدف قوات التحالف الدولية، فيما تم التفجير الثالث بقنبلة صغيرة وضعت قرب موقع الانفجار الأول إلا أنه لم يسفر عن وقوع أي ضحايا.



يذكر أن تفجيرًا بإقليم ننجرهار بشرق البلاد اليوم الخميس أسفر أيضًا عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.