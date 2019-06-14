ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات كابول إلى 12 قتيلا

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أعلنت الشرطة الافغانية اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات الثلاثة التي ضربت العاصمة كابول إلى 12 قتيلا.

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية عن مسئول في الشرطة الافغانية قوله :"إنه تم نقل جميع القتلى والجرحى إلى مستشفى وادي محمد أكبر خان الوطني ، متوقعا في الوقت نفسه ارتفاع عدد قتلى التفجيرات الثلاثة خلال ساعات المقبلة.

ومن جانبها، أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن سلسلة تفجيرات العاصمة كابول والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 41 آخرين بجروح متفاوتة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي قد أشار في وقت سابق إلى أن الانفجار الأول نفذه انتحاري على دراجة نارية أمام حافلة كانت تقل موظفين حكوميين بوزارة المناجم.