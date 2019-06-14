إسقاط تهم بحق صحفيين فرنسيين قاموا بتغطية احتجاجات في أستراليا

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أسقطت الشرطة الأسترالية اتهامات تمت توجيهها ضد 4 صحفيين فرنسيين، بعد القبض عليهم أثناء تغطيتهم احتجاج ضد منجم فحم "أداني" المثير للجدل في ولاية كوينزلاند، شمالي البلاد.

وغرد هوجو كليمنت، أحد الصحفيين المتهمين بتجاوز القانونر، على "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "أبلغتني السفارة الفرنسية في أستراليا أن شرطة كوينزلاند قررت إسقاط التهم (غير العادلة) التي وجهت ضدنا بعد القبض علينا خلال مظاهرة مناهضة لأداني".

وأضاف: "ليس علينا أن نذهب إلى المحكمة في سبتمبر".

وتم القبض على 4 فرنسيين و3 أستراليين يوم الاثنين الماضي، عقب الاحتجاج في ميناء أبوت بوينت – وهو محطة لتحميل الفحم يديره منجم "أداني" يقع على مقربة من الحاجز المرجاني العظيم.

وقال كليمنت في وقت سابق إنه جرى احتجازه وطاقمه داخل زنزانة لمدة 7 ساعات قبل الإفراج عنهم بكفالة، شريطة عدم الاقتراب من منجم الفحم مجددا.

وذكرت شرطة كوينزلاند اليوم الخميس أنها "راجعت الظروف المحيطة بالاعتقالات" ونتيجة لذلك "ستسحب جميع التهم" ضد رجل أسترالي و4 رجال فرنسيين.

وقالت الشرطة إنها ستواصل الإجراءات القانونية بحق امرأتين أستراليتين في نفس القضية.