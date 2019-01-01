موسكو: وصول الوفد الصيني المشارك في دورة الألعاب العسكرية الدولية بروسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وصول الوفد العسكري الصيني إلى فرقة (تامانسكايا) الروسية الميكانيكية للمشاة؛ للمشاركة في دورة الألعاب العسكرية الدولية لعام 2019.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - أن فرقة (تامانسكايا) الروسية المرابطة في ضواحي موسكو استقبلت الوفد الصيني على قطار قطع مسافة تزيد على 5 آلاف كيلومتر، وبرفقته 4 دبابات صينية الصنع وأسلحة متنوعة.

وأشار إلى أن الوفد العسكري الصيني سيشارك في مسابقة (بياتلون لفن قيادة الدبابات والرماية)، والتي ستقام في روسيا، في إطار دورة الألعاب العسكرية الدولية لعام 2019، في الفترة ما بين 3 و17 أغسطس القادم، بمشاركة 10 دول.