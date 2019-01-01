درجة الحرارة في هولندا تتجاوز 40 لأول مرة منذ 75 عاما

تجاوزت درجة الحرارة في هولندا الـ40 درجة لأول مرة منذ 75 عاما، حسبما أعلن معهد الأرصاد الملكية على تويتر اليوم الخميس.

وأوضح المعهد أن المستوى القياسي للحرارة عند 4ر40 درجة جرى قياسه في منطقة جيلتسه-ريين في مقاطعة شمال برابنت الواقعة جنوب شرق البلاد.

وكانت درجة الحرارة وصلت أمس الأربعاء في مدينة إيندهوفن إلى مستوى قياسي آخر عند 3ر39 درجة.

يذكر أن المستوى القياسي لارتفاع درجة الحرارة في هولندا حتى الآن كان يبلغ 6ر38 درجة وهو المستوى الذي جرى تسجيله في الثالث والعشرين من أغسطس عام 1944.

كانت السلطات قد أطلقت تحذيرا من تكون الدخان بسبب استمرار ارتفاع درجة الحرارة في أجزاء كبيرة من البلاد، مشيرة إلى أن جودة الهواء في بعض المقاطعات " سيئة للغاية".