الحكومة الأسترالية تنشئ صندوقا لمواجهة الجفاف

تنشئ الحكومة الأسترالية المحافظة "صندوق الجفاف المستقبلي" بقيمة 5 مليارات دولار أسترالي (5ر3 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في الاستعداد لموجات الجفاف في المستقبل ومواجهتها، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجات قياسية من الحرارة والجفاف .

وأقر البرلمان الأسترالي مشروع القانون الحكومي للصندوق اليوم الخميس. ويأتي هذا بالإضافة إلى ملياري دولار في مبادرات أخرى لمواجهة الجفاف تم الإعلان عنها سابقا .

وقال بيان صادر عن الحكومة وقعه خمسة وزراء منهم رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزير شؤون الجفاف ديفيد ليتلبرود: "الجفاف حقيقة من حقائق الحياة في هذا البلد".

وأضاف البيان أن "المزارعين والمجتمعات الريفية والإقليمية التي عانت سنوات من الجفاف المستمر ستتاح لهم الآن الأدوات التي يحتاجون إليها للتحضير لأعمالهم وإدارتها واستدامتها ".

ويقول المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية إن مناطق كبيرة من البلاد تعاني من أشد حالات الجفاف المسجلة منذ أبريل 2017، حيث سجلت درجات حرارة يومية مرتفعة وسقوط أمطار بمعدل أقل من المتوسط، ما زاد من حدة أزمة المياه في العديد من المناطق.

وسيدعم الصندوق الجديد القدرة على التكيف مع الجفاف من خلال الاستثمار في الأبحاث والابتكار والتكنولوجيا الجديدة، وتحسين إدارة البيئة، وتطوير البنية التحتية لتوفير المياه.

وسيقدم الصندوق 100 مليون دولار سنويا لمشروعات مقاومة الجفاف اعتبارا من يوليو 2020، مما يعني أن الصندوق لن يتعامل مع أزمة الجفاف الحالية على الفور.