الأرصاد الجوية الألمانية ترصد الرقم القياسي الجديد لدرجات الحرارة في منطقة أخرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تسجيل القيمة القياسية الجديدة في درجات الحرارة التي تم التحقق من رصدها أمس الأربعاء والتي تبلغ 5ر40 درجة مئوية لليوم الثاني على التوالي في منطقة أخرى بألمانيا.

وقال متحدث باسم الهيئة اليوم الخميس إنه بعد تسجيل هذه الدرجة أمس في مدينة جايلنكيرشن، تم تسجيلها اليوم مجددا في منطقة بون-رولبر غربي ألمانيا.

ولكن المتحدث أشار إلى أن هذه النتيجة التي تم رصدها اليوم الساعة 20ر13 (بالتوقيت المحلي) لا تزال مؤقتة، موضحا أنه ربما يتم تسجيل قيم أعلى، نظرا لأنه لا يتم الوصول إلى الحد الأقصى في درجات الحرارة على مدار فترة ما بعد الظهيرة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أكدت اليوم الخميس تسجيل رقم قياسي جديد في درجات الحرارة بألمانيا حيث وصلت إلى 5ر40 درجة مئوية في مدينة جايلنكيرشن بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا أمس الأربعاء.

وقال متحدث باسم الهيئة اليوم في مدينة أوفنباخ إنه بتسجيل هذه الدرجة تم رسميا تجاوز الرقم القياسي السابق وهو 3ر40 درجة مئوية في منطقة كيتسينجن بولاية بافاريا في عام 2015.