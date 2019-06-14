مدبولي يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الحرة في العامرية

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تفقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مبنى حضانة لأبناء العاملين بالمنطقة الحرة بالعامرية، في محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، واستمع إلى مشاكل المستثمرين.

وتوجه رئيس الوزراء إلى شباك تعاملات المستثمرين، وناقشهم بشأن أسلوب التعامل وأبدوا ارتياحهم تجاه التعاملات الإلكترونية بيسر وسهولة.

وتجول مدبولي في مصنع منسوجات بالعامرية "نايل ليين جروب"، ورافقه وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والصحة.

واستقبل العاملين بالمصنع رئيس الوزراء، بالزغاريد تعبيرا عن سعادتهم بتواجده معهم والاستماع إلى مشاكلهم وأي عوائق تواجههم في مجال عملهم.

ومن جانبه استمع مدبولي للعاملين، وأعرب عن سعادته بالصناعة الوطنية لكونها فخر لكل مصري.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء مشروع "مرغم 2"، ووحدة النافتا بشركة انريك، ومستشفى العجمي، وكذلك مشروع بشائر الخير، ومشروع تطوير ترعة المحمودية "شريان الأمل"، كما سيتفقد تطوير مدخل الإسكندرية من الصحراوي حتى الكورنيش والمنطقة حول الاستاد.

ومن المرجح أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان عن المحافظة عقب جولاته لتعرف على مشكلات المحافظة والعمل على حلها.