دراجي: لا أطمح إلى شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي

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أعلن الإيطالي ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس أنه لا يطمح إلى شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي.

وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، قال دراجي في فرانكفورت اليوم الخميس إنه ليس "متاحا" لهذا الأمر.

وتنتهي فترة ولاية دراجي (ثمانية أعوام) في البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية تشرين أول/أكتوبر المقبل، وستخلفه في المنصب الفرنسية كريستين لاجارد الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي.

وقال دراجي 71 عامًا، إن لاجارد ستكون " رئيس بارزة للبنك المركزي الأوروبي".

وكانت مجلة "فيرتشافتس فوخه" الألمانية الاقتصادية ذكرت في وقت سابق استنادا إلى دوائر دبلوماسية أن فرنسا تروج لدراجي ليشغل منصب رئيس صندوق النقد خلفا للاجارد.