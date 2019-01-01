رئيس الوزراء البولندي يعرب عن أمل بلاده في بدء «صفحة جديدة» مع الاتحاد الأوروبي

تأمل بولندا أن تصبح أوروبا متوافقة وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي التوصل لموقف مشترك في مجالات مثل التجارة والطاقة، حسبما قال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي، اليوم الخميس، قبل محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لين.

وأضاف مورافيسكي: "أود أن أرحب بالسيدة الرئيسة بانفتاح عظيم وأمل كبير أننا في السنوات المقبلة سوف نحاول معا بدء فصل جديد لأوروبا متوافقة ولأوروبا ذات مواقف مشترك بشأن الكثير من القضايا الملحة مثل التجارة والطاقة والاقتصاد أو الابتكار".

وقال رئيس الوزراء: "نحن منفتحون للغاية لكل مثل هذه النقاشات".

وصلت فون دير لين بولندا اليوم الخميس لمناقشة هيكل وبرنامج وفريق المفوضية الأوروبية الجديد مع رئيس الوزراء البولندي بين قضايا أخرى.