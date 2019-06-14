المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان يؤكد إجراء نقاشات مثمرة مع الجانب الأفغاني

قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم الخميس، إنه أجرى نقاشات مثمرة مع كل من الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، والرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله، ووزير الخارجية صلاح الدين رباني.

وأضاف خليل زاد، في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النقاشات التي أجريت مع الجانب الأفغاني ركزت على الخطوات المقبلة، والجهود الجارية الرامية إلى تشكيل فريق مفاوضات شامل وفعال، حسبما أفادت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية.

وكان خليل زاد قد وصل كابول، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في إطار جولته الأخيرة لإحلال السلام في أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، في بيان نقلته (خامة برس)، أن المبعوث الأمريكي الخاص سيزور أفغانستان وقطر اعتبارا من 22 يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل، في إطار الجهود الشاملة التي تسعى إلى تسهيل التوصل لعملية سلام يتم بموجبها إنهاء الصراع الدائر في أفغانستان.

ومن المقرر أن يستأنف خليل زاد المحادثات مع حركة طالبان في الدوحة.