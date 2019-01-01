إطلاق سراح طاقم الناقلة الروسية المحتجزة في أوكرانيا

أعلن الملحق الصحفي بالسفارة الروسية لدى أوكرانيا، دينيس جولينكو، أن طاقم ناقلة النفط الروسية المحتجزة في أوكرانيا قد تم إطلاق سراحه وهو في طريقه إلى روسيا، مشيرا إلى أن السفينة تبقى في الميناء الأوكراني "إزمايل".

وقال جولينكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس- "إن طاقم الناقلة الروسية في طريقه إلى روسيا، ولكن السفينة لا تزال في إزمايل".

وكان الأمن الأوكراني احتجز في وقت سابق من اليوم الناقلة الروسية "نيما" واحتجز 7 أشخاص من طاقمها، وقد حذرت الخارجية الروسية كييف من مغبة هذا العمل، داعية السلطات الأوكرانية للتفكير في عواقب هذا الحادث.