 روسيا تحتل المرتبة 38 في العالم في تصدير السلع «الصديقة للبيئة» - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 3:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

روسيا تحتل المرتبة 38 في العالم في تصدير السلع «الصديقة للبيئة»

أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:30 م

قالت رئيسة القسم العلمي بالمركز الروسي للكفاءة وتحليل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، أنتونينا ليفاشينكو، إن بلادها تحتل المرتبة 38 في الصادرات العالمية للمنتجات صديقة البيئة.

وأضافت ليفاشينكو - في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في الدورة التخصصية لأعمال التمويل الخضراء والاستثمار المسؤول - أن هذا جيد إلى حد ما، إذ تعتبر السلع "الخضراء" أو "السلع الحيوية" آمنة ليس فقط للبشر وإنما للبيئة المحيطة أيضاً في دورتها الكاملة، بدءاً من استخراج المواد الخام لإنتاجها وحتى التخلص منها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك