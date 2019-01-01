روسيا تحتل المرتبة 38 في العالم في تصدير السلع «الصديقة للبيئة»

قالت رئيسة القسم العلمي بالمركز الروسي للكفاءة وتحليل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، أنتونينا ليفاشينكو، إن بلادها تحتل المرتبة 38 في الصادرات العالمية للمنتجات صديقة البيئة.

وأضافت ليفاشينكو - في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في الدورة التخصصية لأعمال التمويل الخضراء والاستثمار المسؤول - أن هذا جيد إلى حد ما، إذ تعتبر السلع "الخضراء" أو "السلع الحيوية" آمنة ليس فقط للبشر وإنما للبيئة المحيطة أيضاً في دورتها الكاملة، بدءاً من استخراج المواد الخام لإنتاجها وحتى التخلص منها.