 جامعة الإسكندرية تستقبل وفد صيني لبحث التعاون بالمجالات العلمية والتكنولوجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة الإسكندرية تستقبل وفد صيني لبحث التعاون بالمجالات العلمية والتكنولوجية

هدى الساعاتي:
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 6:15 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 6:15 م

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، الخميس، الدكتور شين جياشانج مدير مركز التبادل العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا بالصين، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكد الكردي، خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع المراكز العلمية والجامعات العالمية المرموقة، ولاسيما بالصين، خاصة فيما يتعلق بالمجالات العلمية والتكنولوجية المتطورة، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على بناء قدرات مؤسسات العلوم والتكنولوجيا المصرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

واستعرض الدكتور جياشانج فرص التعاون الممكنة مع الجامعة والتى تتمثل فى فرص لمشاريع بحثية مشتركة من خلال البرنامج الحكومـــــى مصر ـ الصين، وفرص للتدريب بالصين لمدة أسبوعين فى المجالات المختلفة، وفرص المنح للطلاب وشباب العلماء الموهوبين، بالإضافة إلى فرص إنشاء معامل تخصصية مشتركة .


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