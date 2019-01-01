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البرلمان الإسباني يرفض منح الثقة لرئيس الوزراء

د ب أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:57 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:57 م

صوت النواب الإسبان ضد بقاء القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في المنصب، ليبدأ عد تنازلي يستمر شهران أمام مدريد لتشكيل حكومة جديدة أو مواجهة انتخابات مبكرة.

وشهدت الجولة الثانية من التصويت اليوم الخميس تصويت 155 نائبا برفض بقائه، مقابل موافقة 124 عليه. فيما امتنع 65 نائبا عن التصويت. وجاءت الجولة الثانية بعدما فشل سانشيز بالفعل في الفوز في جولة أولى.

وكان سانشيز المنتمي لحزب العمال الاشتراكي، بحاجة إلى أغلبية بسيطة اليوم الخميس. ويجب أن تشكل إسبانيا الآن حكومة يمكنها الفوز بثقة البرلمان خلال شهرين من جولة التصويت الأولى التي أجريت أمس الأول الثلاثاء، أو يجب أن يحدد الملك فيليب السادس موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.


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