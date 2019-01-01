ختام البرنامج التأهيلي للمعلمين ومديرين مدارس بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد، ختام البرنامج التأهيلي "نحو معلم متطور"، والذي شارك فيه معلمين ومعلمات مدارس المحافظة، ووكلاء ومديرين المدارس والدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية جامعة بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد إن المحافظة تضع ملف التعليم في أولي أولوياتها دائما، لأن الهدف الذي تسعي له جميع الأجهزة في بورسعيد هو تطوير المنظومة التعليمية بها، لجعل المدرسة بيئة جذابة للطالب لتخلق منه مواطن صالح قادر على الابتكار.

ووجه اللواء عادل الغضبان، حديثه لمديرين المدارس ووكلائها قائلا مدير المدرسة هو القدوة في المدرسة، ويجب أن يحظى بكل المؤهلات التي تؤهله لذلك، لأنه يقع على عاتقه بنسبة كبيرة نجاح المنظومة داخل أسوار المدرسة، وتكاتف كل الجهود بداخلها من أجل مصلحة الطالب في المقام الأول".

كما أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتلك البرامج التأهيلية لكل معلمين ووكلاء ومديرين مدارس المحافظة، لرفع شأن العملية التعليمية ببورسعيد، مما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية، لأن المعلم والإدارة المدرسية الناجحة أساس نجاح التعليم.

كما وجه الشكر لكلية التربية جامعة بورسعيد لمساهمتها الدائمة في إمداد المعلمين بأحدث المعلومات عن طرق التدريس المستحدثة، والتي من شأنها زيادة فاعلية العلمية التعليمة والتقويم للطلاب.

وفي ختام التدريب، سلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، دروع تكريم المحافظة للدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية جامعة بورسعيد، لمساهمتها ودورها المجتمعي.