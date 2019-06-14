 اختفاء طائرة «ميج-29» أذربيجانية فوق بحر قزوين - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 12:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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اختفاء طائرة «ميج-29» أذربيجانية فوق بحر قزوين

أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 11:44 ص | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 11:44 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اختفاء طائرة من نوع "ميج-29" فوق مياه بحر قزوين.

وقالت الوزارة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - إن الأجهزة المختصة بدأت فور اختفاء الطائرة من شاشات الرادار عمليات البحث عن الطيار.

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