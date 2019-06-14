اختفاء طائرة «ميج-29» أذربيجانية فوق بحر قزوين

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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اختفاء طائرة من نوع "ميج-29" فوق مياه بحر قزوين.
وقالت الوزارة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - إن الأجهزة المختصة بدأت فور اختفاء الطائرة من شاشات الرادار عمليات البحث عن الطيار.