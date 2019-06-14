فشل مخترع فرنسي في محاولته لعبور القنال الإنجليزي على متن «هوفر بورد»

فشل المخترع الفرنسي، فرانكي زاباتا، الذي أبهرت رحلته السريعة على متن لوح طائر (هوفر بورد)، الحشود بباريس أثناء احتفالات العيد الوطني (المعروفة بيوم الباستيل) السنوية، اليوم الخميس، أثناء محاولته عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش).

وقال أحد المساعدين، ويدعى ستيفان دينيس، لمحطة "بي إف إم تي في" الاخباري ، إن زاباتا سقط في القناة بعد أن اصطدم اختراعه المزود بمحرك، والذي يحمل اسم "فلاي بورد إير"، بمنصة محمولة على متن قارب، كان يحاول الهبوط عليه في منتصف الطريق للتزود بالوقود.

وقال دينيس إن زاباتا سرعان ما تم انتشاله من الماء دون أن يصب بأذى، ولكنه كان "منزعجا للغاية."

وكان زاباتا حصل في عام 2016 على لقب موسوعة جينيس للارقام القياسية، لاطول رحلة طيران على الاطلاق باستخدام لوح "هوفر بورد" بمحرك، حيث تمكن وقتها من قطع مسافة 3ر2 كيلومتر تقريبا.

وقد أفاد موقعه الإلكتروني بأن سرعة اختراع "فلاي بورد إير" المزود بالعديد من المحركات الصغيرة التي تعمل بالكيروسين، وصلت إلى 140 كيلومترا في الساعة، وارتفاع 150 مترا.