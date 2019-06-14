قافلة طبية بالوادي الجديد للكشف على 326 مواطنا بالمجان

قال الدكتور صلاح محمد وكيل مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن القافلة الطبية التي تم تنفيذها بمركز الداخلة بالمحافظة أنهت أعمالها خلال يومين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 326 مواطنا بالتخصصات المختلفة، وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد- في تصريح اليوم الخميس- أن القافلة التي تم تنظيمها بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان شملت 8 تخصصات طبية.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير خدمات صحية متميزة، من خلال تكثيف أعمال القوافل الطبية لخدمة القري والمناطق النائية بالمحافظة، مضيفا أن هناك عدة قوافل طبية متنقلة يتم الدفع بها بمختلف المناطق بالمحافظة، فضلا عن القوافل الطبية الأخرى التي تستقدمها المحافظة من الجامعات المصرية والخاصة والمؤسسات الخيرية لسد العجز الطبي.