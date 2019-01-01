اتحاد الكرة يستثني لاعبي شمال إفريقيا في قوائم أندية الممتاز

قرر اتحاد كرة القدم الموافقة على قيد لاعب واحد من شمال إفريقيا كلاعب محلي في قوائم أندية الدوري الممتاز بداية من الموسم الجديد.

واستقر اتحاد الكرة على عدم إجبار الأندية بقيد لاعبين مواليد 97 فى القائمة، وترك الحرية فى قيد أي أعمار في القائمة التي تشمل 30 لاعبًا فقط.

ومن المنتظر أن يتم فتح قيد القائمة الأولى للأندية المشاركة في الدوري الممتاز بداية من 29 يوليو الجاري، على أن يتم غلق باب القيد 29 أغسطس المقبل.

كما سيتم تسجيل القوائم الإضافية بعد الانتهاء من القائمة الأولى وسداد مستحقتها، على أن يكون آخر موعد لها 17 سبتمبر المقبل.