 اتحاد الكرة يستثني لاعبي شمال إفريقيا في قوائم أندية الممتاز - بوابة الشروق
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اتحاد الكرة يستثني لاعبي شمال إفريقيا في قوائم أندية الممتاز

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
عز الكلاوي
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:05 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:07 م

قرر اتحاد كرة القدم الموافقة على قيد لاعب واحد من شمال إفريقيا كلاعب محلي في قوائم أندية الدوري الممتاز بداية من الموسم الجديد.

واستقر اتحاد الكرة على عدم إجبار الأندية بقيد لاعبين مواليد 97 فى القائمة، وترك الحرية فى قيد أي أعمار في القائمة التي تشمل 30 لاعبًا فقط.

ومن المنتظر أن يتم فتح قيد القائمة الأولى للأندية المشاركة في الدوري الممتاز بداية من 29 يوليو الجاري، على أن يتم غلق باب القيد 29 أغسطس المقبل.

كما سيتم تسجيل القوائم الإضافية بعد الانتهاء من القائمة الأولى وسداد مستحقتها، على أن يكون آخر موعد لها 17 سبتمبر المقبل.


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