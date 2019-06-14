اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على إقامة سلطة مدنية انتقالية

أعلنت قوى الحرية والتغيير السوادنية توافقها مع الجبهة الثورية، في أديس أبابا، على إقامة نظام مدني ديمقراطي خلال وقت قصير، إلى جانب إحلال السلام العادل والشامل في البلاد، فضلًا عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين السودانيين.

ووفقًا لموقع "العربية"، فقد تركز الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير السودانية، والجبهة الثورية على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، فيما أكد الطرفان أن اتفاقهما فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، لا يتضمن المحاصصة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد كشفت عن محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني.