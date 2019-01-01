رئيس وزراء الصين يؤكد أهمية تعزيز التعاون العملي في شتى المجالات مع بريطانيا

أكد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، اليوم الخميس، استعداده للعمل مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التعاون العملي بين البلدين في شتي المجالات.

وقال تشيانغ - في رسالة تهنئة إلى بوريس جونسون بمناسبة توليه مهام منصب رئيس وزراء بريطانيا - إن العلاقات بين الصين وبريطانيا حافظت على قوة دفع جيدة من التنمية بوجه عام في السنوات الأخيرة، وإن الجانبين حافظا على تبادلات متكررة رفيعة المستوى وحققا نتائج مثمرة في التعاون في شتي المجالات.

وأعرب تشيانغ عن تقديره لالتزام جونسون بتعميق العلاقات الثنائية عندما شغل من قبل منصبي وزير الخارجية وعمدة لندن.

وأضاف أن الحكومة الصينية تولي اهتماما كبيرا بتنمية علاقاتها مع بريطانيا، وأنه مستعد على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، للعمل مع جونسون لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التعاون العملي في شتي المجالات، والعمل على تعزيز استقرار العلاقات الصينية البريطانية في "عصرها الذهبي"، وتقديم إسهامات لحماية التعددية والتجارة الحرة وكذلك بناء اقتصاد عالمي مفتوح.