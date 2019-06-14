 وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي - بوابة الشروق
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وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

د ب أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 12:16 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 12:19 م

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما إثر نقله أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

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