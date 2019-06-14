وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

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أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما إثر نقله أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.