واشنطن وبكين تستأنفان محادثاتهما التجارية الأسبوع المقبل في شنغهاي

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والصين سوف تستأنفان محادثاتهما التجارية المباشرة الأسبوع المقبل في شنغهاي.



وقال البيت الأبيض في بيان إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سوف يتوجهان إلى شنغهاي لإجراء محادثات يوم 30 يوليو.



وسيقود المحادثات من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي.



وقد أعرب وزير الخزانة الأمريكي عن تفاؤله ولكنه قال في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن هناك الكثير من القضايا التي يجب حلها.



وسيمثل هذا الاجتماع الذى يستمر يومين أول مفاوضات تجارية مباشرة بين البلدين منذ انهيار المحادثات فى مايو.



وقد وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هدنة في الحرب التجارية المستمرة بين بلديهما عندما التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو الماضي.