أدان البيت الأبيض أمرا من قاض فدرالي يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف رفض لجوء أي شخص يمر عبر دولة أخرى للوصول إلى الحدود الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام - في تصريحات أوردتها شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن المدعين في هذه القضية وجدوا قاضيا وحيدا يطالب بفرض سياسة هجرة على أمة بأكملها، واصفة ذلك بأنه "طغيان نظام يعاني من خلل"، على حد تعبيرها.

وكان القاضي جون تيجار في ولاية كاليفورنيا قد أصدر - في وقت سابق - أمرا ابتدائيا يحظر العمل بالإجراءات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمنع المهاجرين من الحصول على حق اللجوء، في حال كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك.

وجاء قرار تيجار بعد جلسة استماع حول طعن بالإجراءات المثيرة للجدل، التي تعتبرها الحكومة الأمريكية ضرورية لوقف تدفق المهاجرين.