ارتفاع حصيلة ضحايا صواعق البرق في الهند إلى 58 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا صواعق البرق إلى 58 قتيلا و9 جرحى في ولايتي جارخند وبيهار شرقي الهند.

وقالت الشرطة الهندية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن 39 شخصا لقوا مصرعهم في 12 منطقة من ولاية بيهار، و12 قتيلا في أربع مناطق مختلفة من ولاية جارخند.

وأضافت أنه قتل 5 أشخاص في منطقة جامتارا بعد أن فرغوا من الاستحمام في بركة قريبة ووقفوا تحت جسر تعرض لصاعقة قوية، كما قتل اثنان آخران في منطقة رامجار أثناء وقوفهم تحت شجرة لمتابعة مباراة كريكت.

يذكر أن السلطات الهندية تخطط لدفع تعويضات لأسر المتوفين، فيما يستمر تقديم العلاج للمصابين.