 باريس تسجل رسميا أعلى درجة حرارة في تاريخها وهى 40.6 درجة مئوية - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 3:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

باريس تسجل رسميا أعلى درجة حرارة في تاريخها وهى 40.6 درجة مئوية

باريس - د ب أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:23 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:23 م

أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية، اليوم الخميس، أن العاصمة باريس سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها، بلغت 6ر40 درجة مئوية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك