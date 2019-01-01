الداخلية الألمانية تحذر من خطر متزايد بالنسبة لمعارضي التطرف اليميني

حذرت وزارة الداخلية الألمانية من تزايد الخطر بالنسبة لساسة ومشاهير في ظل مكافحة التطرف اليميني، بأن يتم الاستعلام عنهم من قبل "خصومهم السياسيين" والتشهير بهم على الإنترنت.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: "يصير أيضا أشخاص من الحياة العامة وكذلك أفراد يتعاملون بشكل حاسم مع التطرف اليميني موضوعا لهذا الإجراء".

وجاء ذلك على خلفية وضع قوائم من قبل يمينيين متطرفين لخصومهم السياسيين المزعومين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن الهدف من ذلك يتمثل بصفة خاصة في إثارة الخوف ونشر حالة من الشك، لافتا إلى أن نشر أسماء لأعداء مزعومين يعد أمرا شائعا في نطاق العنف ذا الدوافع السياسية.

يذكر أن حزب اليسار الألماني المعارض دعا إلى إبلاغ جميع الأشخاص الذين تم العثور على أسمائهم في قائمة ما يسمى بجماعة "نورد كرويتس" اليمينية. وحتى الآن يعلم بعض هؤلاء الأشخاص فقط ذلك.

يشار إلى أن هذه الجماعة تضم مجموعة من مروجي العنف الذين يستعدون للكوارث ويمتلكون أسلحة لذلك.

وكان الباحث الألماني بينو هافنجر أعرب عن قلقه من تزايد عدد هجمات اليمين المتطرف في ألمانيا وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمدينة فيسبادن غربي البلاد: "لدينا ظاهرة واسعة النطاق من العنصرية اليومية"، لافتا إلى أن هناك صوتا في البرلمانات يغذي هذه الموضوعات من خلال حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي).

وقال أيضا: "يعد ذلك إذن تربة خصبة للعداء تجاه الأجانب التي لم تعد تصل إلى الحافة اليمينية فحسب، وإنما امتدت إلى أجزاء واسعة بالمجتمع".