استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، ويسري عبد الفتاح، المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور هشام ربيع، نائب مدير البطولة للتنسيق، للوقوف على استعدادات إقامة بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف، التي تستضيفها شرم الشيخ في الفترة من 28-7 وحتى 4-8-2019 بمدينة الشباب والرياضة وسقالة نادي شرم الشيخ بمشاركة 32 دولة.

وأكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ بدأت بالفعل في استقبال الوفود المشاركة في البطولة من دول كولومبيا وأمريكا والصين وتركيا، وجاري التواصل والتنسيق مع باقي الدول المشاركة.