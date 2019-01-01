اختتام أعمال الدورة الـ52 للجنة الأمم المتحدة لتعزيز التجارة الدولية في فيينا

اختتمت أعمال الدورة الـ52 للجنة الأمم المتحدة لشؤون التجارة الدولية اليوم /الخميس/ بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأوضحت الأمم المتحدة في فيينا - في بيان اليوم - أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" اعتمدت الأحكام التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى اتفاق المشاركين على ضرورة وجود إعداد وتخطيط أفضل لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية في اختيار الشركاء مع التركيز على جهود التخفيف من الأضرار البيئية، ومكافحة تغير المناخ من خلال آليات مناسبة عند بدء المشروع وتشغيله.

وشددت على ضرورة التعاون الدولي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.