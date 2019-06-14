ناشطون يحتجون على إعدام ماليزيين مدانين بجرائم مخدرات في سنغافورة

تجمع العشرات من المحتجين خارج المفوضية العليا السنغافورية في كوالالمبور في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس للاحتجاج على الإعدام الوشيك لماليزيين مدانين بجرائم مخدرات في سنغافورة.

وسار الحشد المؤلف من نشطاء المجتمع المدني ومحامين حقوقيين وأقارب أولئك المدانين، خارج المفوضية العليا وهم يحملون لافتات وراية حمراء كبيرة كتب عليها "سنغافورة - أوقفوا القتل"، حسبما أظهرت صور نشرتها على تويتر منظمة "محامون من أجل الحرية" المعنية بحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إنه سيتم تقديم مذكرة تحث الحكومة السنغافورية على وقف جميع عمليات الإعدام الوشيكة للسجناء الماليزيين وإنهاء فرض عقوبة الإعدام.

ويأتي الاحتجاج في أعقاب جهود حشد قام بها نشطاء مناهضون لعقوبة الإعدام في الأسابيع الماضية لوقف إعدام ماليزيين مدانين يقبعان حاليا في السجن في سنغافورة.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2019 أظهر أن سنغافورة نفذت 13 عملية إعدام معروفة في عام 2018، وكان 11 حالة منها لمدانين في جرائم متعلقة بالمخدرات.