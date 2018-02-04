محافظ البحيرة: 7 مشروعات صرف صحي بتكلفة 189 مليون جنيه



أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة كافة المشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمني المحدد، وأهم المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ عدد 7 مشروعات صرف صحي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الأول 2 issip- phase، تجاوزت استثماراتها 188 مليونا و842 ألف جنيه بدائرة المحافظة تم الإنتهاء من عدد منها وجاري الإنتهاء من الباقي.

وأشار المحافظ إلى أهمية تلك المشروعات لتحسين البنية الأساسية، وتدعيم القرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ بتضافر كافة الجهود والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للإنتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة.

وقال محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي أن تلك المشروعات عبارة عن المرحلة الثانية لمشروع صرف صحي قرى (النخلة القبلية - النخلة البحرية - إسماعيل المعلم - مظلوم عمر ) بمركز ومدينة أبو حمص لخدمه 35 ألف نسمة بتكلفة 26 مليونا و946 ألفا و399 جنيا، وتم تسليمه في 19-3-2019م.

والمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي لقرى (التمامة - عزبة نصر الله - عزبة طعيمة - عزبة كوم سيف - عزبة مصباح - عزبة الفقهاء - عزبة علي حبيب - عزبة جرار - عزبة الخولي - عزبة جماليصو - عزبة جاد الله زيد - سيدي عيسى) بمركز ومدينة أبو حمص، وذلك لخدمة 39 ألف نسمة بتكلفة 50 مليونا و194 ألفا و846 جنيا وتم تسليم المشروع في 19-1-2019.

أما المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرى ( كفر نكلا - ليديا - كومبو - لطفي) بمركز ومدينة المحمودية لخدمه 23 ألف نسمة بتكلفة 31 مليونا و293 ألف جنيها، وتم تسليم المشروع في 22-2-2019.

والمرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرى (منصور بريدان - الحاج حسين - النمامسة) بمركز ومدينة أبو حمص، لخدمة عدد 30 ألف نسمة بتكلفة 37 مليونا 733 ألفا و640 جنيا، وتم تسليم المشروع في 12-2-2018.

المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرى (عزبة سميحة - عزبة الخضراوي - عزبة أبو خميس - عزبة العزبة الجديدة) بمركز ومدينة أبو حمص بتكلفة 17 مليونا و55 ألفا و537 جنيها، وتم الإنتهاء منها ودخولها الخدمة في 18-2-2018.

المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرية كوم النص بمركز كفر الدوار لخدمة 5000 نسمة بتكلفة 16 مليونا و305 ألفا و762 جنيها، وتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة في 4-2-2018.

المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرية الشويكي لخدمة 2000 نسمة، بتكلفة ملايين و321 ألفا و413 جنيها، وتم دخولها الخدمة في 6-2-2018.