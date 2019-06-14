الصين تنظم مهرجان السياحة الدولي 14 سبتمبر المقبل

تنظم مدينة شنجهاي الصينية مهرجان السياحة الدولي خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة 33 فرقة استعراضية من 25 دولة ومنطقة.

وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان اليوم - أنه سيتم تنظيم 100 نشاط خاص خلال المهرجان، بما في ذلك بعض الأنشطة المصممة للمسافرين الأجانب، كما ستعمل شنجهاي مع المدن الصديقة على طول الحزام والطريق في الترويج المشترك للسياحة.

وأضافت اللجنة أنه سيقام، على هامش المهرجان، معرض للثقافة الشعبية للدول على طول الحزام والطريق، حيث تم توجيه الدعوة إلى فرق شعبية من المناطق ذات الصلة لتقديم عروض خاصة خلال المهرجان.

ويقام مهرجان شنجهاي للسياحة سنويا منذ عام 1990، وكان مهرجان 2018 اجتذب أكثر من 7ر12 مليون زائر من الداخل والخارج.