أبو الغيط ينعي الرئيس التونسي الباجي السبسي

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمزيد الحزن والأسي فقيد الشعب التونسي والأمة العربية جمعاء الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الحالي للقمة العربية.

وقال "أبو الغيط" في بيان اليوم الخميس، إن الفقيد الكبير كان رجل مبادئ ومواقف، وصاحب التزام عروبي لا يتزعزع، تجلى خلال قيادته الحكيمة للقمة العربية في دورتها الحالية، كما لعب الرئيس الراحل دوراً وطنياً محورياً سيذكره له التاريخ التونسي فى الحفاظ على وحدة بلاده وتماسكها فى ظرف دقيق؛ وضرب بالتزامه الوطني وإخلاصه لبلده حتى آخر أيام عمره نموذجاً يحتذى فى القيادة المخلصة الواعية القادرة على بناء التوافقات والخروج من الأزمات ولم شمل المجتمع وجمع كلمته في مواجهة رياح الفتنة.

وتقدم الأمين العام للجامعة العربية بخالص التعازي للشعب والحكومة التونسية، معبرا عن عظيم أمله في أن تتجاوز تونس حزنها علي رحيل الفقيد الكبير لتتمكن من الاستمرار في بناء ديمقراطيتها وصناعة تنميتها بسواعد أبنائها المخلصين وبمعاونة شقيقاتها من الدول العربية.