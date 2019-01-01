رئيس البرلمان التونسي يتولى الرئاسة بعد وفاة السبسي

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أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أنه سيتولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتا وفق الدستور في أعقاب وفاة رئيس الباجي قايد السبسي اليوم الخميس.

وقال الناصر، في كلمة إلى الشعب عقب اجتماعه الطارئ برئيس الحكومة في مقر البرلمان، إن الدستور ينص على أن رئيس البرلمان هو من يتولى منصب الرئاسة وأن مؤسسات الدولة ستستمر.

وأضاف: "أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية".

وبحسب الدستور يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتا لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وتشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 نوفمبر المقبل.