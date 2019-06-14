اتفاق بين ألمانيا والنمسا بشأن حركة النقل يلوح في الأفق

في ظل الخلاف بين ألمانيا والنمسا حول الأعباء الناتجة عن حركة مرور النقل الثقيل بين الدولتين، لاح في الأفق حاليا تقارب في الآراء قبل اجتماع لبحث الأزمة على مستوى وزاري.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، أنه من المقرر الاتفاق خلال اجتماع بعد ظهر اليوم على خطوات ملموسة من أجل تخفيف العبء عن حركة النقل في ولاية تيرول النمساوية وولاية بافاريا الألمانية.

وأضافت المصادر أنه سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة تعزيز تحول حركة النقل من الشوارع إلى السكك الحديدية.

وكانت صحيفة "تيرولر تاجس تسايتونج" النمساوية ذكرت أنه يبدو أنه تم الاتفاق على دليل عمل شامل على مستوى مسؤولين.

يذكر أن وزير النقل الألماني أندرياس شوير دعا نظيره النمساوي أندرياس رايشهارت ورئيس حكومة ولاية تيرول النمساوية جونتر بلاتر، وكذلك وزير النقل المحلي لولاية بافاريا الألمانية هانز رايشهارت إلى برلين للاجتماع هناك.