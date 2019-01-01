المركزي الأوروبي يعرب عن استعداده لمواجهة تراجع معدل التضخم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس إنه "عازم على التحرك" لمواجهة التهديد بتراجع كبير في معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وأضاف المركزي الأوروبي في بيان أن مجلس محافظي البنك المؤلف من 25 دولة أدرك" الحاجة لموقف تيسيري بصورة كبيرة للسياسة النقدية لفترة طويلة" نتيجة لاستمرار انخفاض معدل التضخم لأقل من الهدف الذي حدده البنك.

وأوضح البنك أن "مجلس محافظي البنك عازم على التحرك، بالتوافق مع التزامه بتعديل معدل التضخم".

وقال: "لذلك، فالبنك مستعد لتعديل جميع أدواته بصورة ملائمة لضمان تحرك معدل التضخم نحو هدفه بأسلوب ثابت".