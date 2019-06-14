برلماني أوروبي: الحوار مع روسيا أحد العناصر الرئيسية للسياسة الخارجية للاتحاد

صرح نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، اليوم الخميس، بأن الحوار مع روسيا يعد أحد العناصر الرئيسية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية تصريحا صحفيا لكاستالدو، قال فيه "أنا على قناعة بأن الحوار مع روسيا هو أحد العناصر الأساسية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف: هناك "برودة معيّنة" في العلاقات بين موسكو وبروكسل، لكن ينبغي علينا استغلال أي فرصة ومنصة لاستئناف الحوار واستعادة الثقة بين الطرفين.

وأوضح كاستالدو أن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يجب ألا يستمر إلى ما لا نهاية، إذ أنه لا يمكن حل المشكلات الإقليمية والعالمية المختلفة إلا سويا، وأعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي عن أمله في أن تتم عملية التقارب في الوقت المناسب.