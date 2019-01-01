توتنهام يدخل سباق صفقة ديبالا

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دخل نادي توتنهام الإنجليزي في مفاوضات مع الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقًا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانبة أن (سبيرز) أجرى اتصالا مع يوفنتوس للاتفاق على ضم ديبالا، وأن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 80 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدماته.

وقال دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام إن فريقه سيمر بمرحلة جديدة في الاستثمار الرياضي، بالتعاقد مع ديبالا الذي سيلبي رغبات ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق.

الجدير بالذكر أن توتنهام تعاقد مع تانجي ندومبيلي قادمًا من ليون الفرنسي في صفقة بلغت قيماتها 60 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي.