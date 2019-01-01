حبس سائق «توكتوك» أشعل النار في زميله بسبب أولوية «تحميل الركاب» بأسوان

قررت نيابة دراو بأسوان، حبس سائق "توكتوك" 4 أيام، لاتهامه بإشعال النار في "توكتوك" وبداخله زميله بالقرب من مزلقان قرية الغابة بمدينة دراو وسط ذهول المارة.

وكان مركز شرطة دراو، تلقى إخطارًا من مستشفى دراو بوصول "محمود. ع" 19 عامًا، سائق "توكتوك" مصاب بحروق بالدرجة الثانية إثر اشتعال "التوكتوك" الذي يقوده.

وانتقلت قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد كريم أبو العباس لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن خلافًا وقع بين اثنين من سائقي التوكتوك بسبب أولوية تحميل الركاب تطور لقيام "محمود.ع" 26 عامًا، سائق بالتربص بالمجني عليه أثناء مروره بمحيط منطقة مزلقان قرية الغابة وأشعل النيران في التوكتوك وهو بداخله مستخدما البنزين.

وأصيب المجني عليه بحروق من الدرجة الثانية وتم نقله على إثرها للمستشفى.

وتمكنت قوة من المباحث بعد ساعتين من الواقعة من القبض على الجاني وعرضه على النيابة للتحقيق.