بولندا تعرب عن أملها فتح «صفحة جديدة» مع الاتحاد الأوروبي

تأمل بولندا أن تصبح أوروبا متوافقة، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى التوصل لموقف مشترك في مجالات مثل التجارة والطاقة، حسبما قال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي اليوم الخميس قبل محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين.

وأضاف مورافيسكي: "أود أن أرحب بالسيدة الرئيسة بانفتاح عظيم وأمل كبير أننا في السنوات المقبلة سوف نحاول معا بدء فصل جديد لأوروبا متوافقة، ولأوروبا ذات مواقف مشتركة بشأن الكثير من القضايا الملحة مثل التجارة والطاقة والاقتصاد أو الابتكار".

وقال رئيس الوزراء عقب الاجتماع، إنه وفون دير لاين ناقشا موضوعات كان من بينها الاقتصاد الأوروبي، والهجرة، والطاقة، والتغير المناخي، والتجارة، وكذلك بحث سبل تعزيز العائدات الأوروبية في ضوء خروج بريطانيا من التكتل "بريكست".

كما تم التطرق إلى تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة، حيث اقترحت بولندا ترشيح مستشار الرئيس أندجي دودا للشؤون الأوروبية، كيزيستوف تشيشرسكي ليكون واحدا من بين مفوضي الاتحاد.

وقال مورافيسكي إن تشيشرسكي على دراية بآليات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكن لا يزال من السابق لأوانه التعليق على ما يمكن أن يشرف عليه في لجنة فون دير لاين.

ولدى وصولها إلى وارسو، أعلنت رئيسة المفوضية المنتخبة أن المفوضية وبولندا ستحتاجان إلى معالجة القضايا الصعبة، مثل الهجرة وحكم القانون، بروح الاحترام والتفاهم المتبادلين.

وقال مورافيسكي في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم إنه تم التطرق إلى هذا الموضوع.

وقال رئيس الوزراء: "لم نتطرق إلى هذا الموضوع ولا مرة... أعتقد أننا بحاجة إلى إغلاق هذا الفصل في أقرب وقت ممكن لأنه كان مشحونا بانفعال غير ضروري من جانب أحد المفوضين في التشكيل الحالي."

وكان يشير إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز الذي كان المرشح الأول لرئاسة المفوضية الأوروبية قبل أن تعرقل احتجاجات بولندا وغيرها من بلدان مجموعة فيسجراد ترشيحه للمنصب.