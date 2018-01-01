أحزاب شمال شرق سوريا تحذر من أي اعتداء تركي في البلاد

حذرت القوى والأحزاب السياسية بشمال شرق سوريا من أن أي عملية عسكرية تركية في المنطقة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإعادة نشر القتل والتدمير في سوريا بأكملها.

وقالت القوى والأحزاب السياسية - في بيان مشترك أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن تركيا تقوم بتصعيد تهديداتها ضد مناطق شمال وشرق سوريا بذرائع واهية، وتسعى من خلال هذه التهديدات إلى فرض شروطها في إقامة منطقة آمنة على الحدود تكون بمثابة احتلال.

وأشارت إلى أن ممثلي القوى والأحزاب يدعون لبحث التهديدات التركية والتدابير اللازمة لمواجهة أي اعتداء محتمل، حيث تؤخذ التهديدات التركية على محمل الجد وتقتضي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاهها.

وأضافت القوى أنها تتطلع إلى المزيد من الجهود والمساعي الدولية لوقف هذه التهديدات وتهيئة المناخات الملائمة للبدء بحوار جاد، يفضي إلى انتقال سياسي حقيقي ويؤمن المستقبل الديمقراطي للبلاد من خلال مشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية السورية دون استثناء في العملية السياسية" .