متحدث الرئاسة: منتدى غاز شرق المتوسط يفتح آفاقا كبيرة بين دول المنطقة

علق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أن الاجتماع شهد تقديرًا كبيرًا لمبادرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة سياسة موحدة منتظمة لدول منتدى غاز شرق المتوسط.

وتابع:"المنتدى يرسخ تعاونًا كبيرًا بين دوله، ويفتح آفاقًا كبيرة للغاية مع دول المنطقة، في التعاون الاقتصادي ونقل الغاز، خاصة في ظل التسهيلات الكثيرة التي تقدمها مصر، فكان الاجتماع فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بقصر المنتزه بالإسكندرية، رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.