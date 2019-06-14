ضربت المملكة المتحدة، عاصفة رعدية عنيفة يصاحبها شرارات البرق، ليلة أول أمس الثلاثاء، في الوقت الذي كانت تستعد فيه البلاد لـ"الليلة الأكثر حراً في تاريخها"، حيث توقع خبراء إن درجات الحرارة قد تصل إلى أعلى من 30 في أماكن عديدة داخل البلاد.

ورصدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، مجموعة من الصور الملتقطة للسماء خلال العاصفة الرعدية في العديد من المدن والمقاطعات، حيث كانت السماء مضاءة بشرارات كهربائية من البرق، وأضاء البرق طرف ناطحة سحاب مكونة من 95 طابقًا في العاصمة البريطانية لندن.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن العاصفة الرعدية قد تتلف الممتلكات بسبب ضربات البرق والرياح الشديدة التي تصاحبها، كما حذرت من تسببها في انقطاع التيار الكهربائي وفوضى في رحلات السفر.

واستمرت العواصف الرعدية في المناطق الجنوبية والغربية، حتى وقت متأخر، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً لمعظم المناطق في إنجلترا وويلز واسكتلندا حتى التاسعة صباحًا اليوم.

وشهدت مقاطعة كنت بجنوب البلاد، بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، حريق هائل، وعمل أكثر من 100 رجل و20 سيارة إطفاء على إخمادها، بالإضافة إلى سيارات دعم متخصصة للسيطرة عليه.

وجاءت العاصفة بعد أن تجاوزت درجات الحرارة في جميع أنحاء بريطانيا 30 درجة مئوية، يوم الثلاثاء، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن احتمال تجاوز درجة الحرارة الرقم القياسي المسجل في المملكة المتحدة، والذي يبلغ 38.5 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في أغسطس 2003.

















